La modalità scura per le app che fanno a capo a Facebook, o comunque quelle che in qualche modo sono collegate, sono tutte arrivate. È arrivano persino per WhatsApp dopo anni che ne se ne parlava. Detto questo, la piattaforma principale non ha una Dark Mode e l’unica versione ad averla è quella Lite. Non sarò così per molto.

Degli screenshot che stanno girando sul web da un paio di giorni mostrano che anche Facebook per Android sta finalmente per ricevere la tanta agognata modalità, un modo per far riposare gli occhi quando la si utilizza.

Gli screenshot in questione mostrano quella che dovrebbe essere la versione finale dell’implementazione anche se allo stato attuale delle cose non è ancora stato rilasciato niente. Sarà un upgrade evidente soprattutto per la batteria, per tutti, ma andrà a migliorare la lettura nel caso si abbia un dispositivo con schermo OLED.

Facebook: in arrivo la Dark Mode per gli smartphone Android

Rispetto ad altre app che forniscono la stessa funzione, ma simile alle app dell’ecosistema di Facebook, questa modalità scura non prevede un nero intenso. Ancora una volta è stata sviluppata per mostrare le schermate con un grigio abbastanza scuro, ma non troppo. Non è una casualità questa scelta, ma sembra la combinazione migliore proprio per la tipologia di pannello sopracitata.

Detto questo, l’arrivo della modalità scura sarà accompagnato da diverse tante novità che sembra avere in comune il desiderio di rendere l’esperienza d’uso migliore. Unica che c’entra un po’ di meno è un tracker per il coronavirus. Ha a che fare si con la salute, ma in un altro senso.