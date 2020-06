WindTre rappresenta la grande novità della primavera e dell’estate per quanto concerne sia la telefonia mobile che la telefonia fissa. L’operatore che ha avuto origine dall’accorpamento di Wind e di 3 Italia già può vantare un ottimo seguito, grazie ad una strategia commerciale che prevede numerose offerte a disposizione.

WindTre, nuova offerta Young e c’è anche una promozione con 100 Giga

Tra le promozioni più apprezzate dagli utenti nel corso di queste ultime settimane c’è senza ombra di dubbio l’offerta Young. La ricaricabile esclusiva per tutti gli under 30 prevede soglie consumo che contemplano minuti illimitati per le chiamate, SMS senza limiti e ben 80 Giga per la navigazione internet. Il prezzo mensile di tale iniziativa si attesta sugli 11,99 euro.

Oltre a questa ricaricabile pensata per il pubblico dei giovani e dei giovanissimi, WindTre ha da poco ufficializzato la sua innovativa promozione Cube Large. Questa occasione è rivolta a tutti quei clienti che dispongono di un doppio abbonamento, con una scheda SIM e con una rete per la telefonia fissa.

Grazie a Cube Large, gli utenti avranno a loro disposizione 100 Giga per la connessione in mobilità attraverso gli smartphone. La quota mensile dei 100 Giga sarà rinnovata ogni mese a tempo indeterminato, previa disattivazione della stessa offerta.

La Cube Large è associata al metodo di pagamento Easy Pay. Chi sceglie di pagare con fatturazione automatica attraverso conto corrente o carta di credito, dovrà pagare solo 9,99 euro ogni trenta giorni. In base alle attuali disposizioni, la Cube Large di WindTre sarà disponibile sino al prossimo 21 Giugno.