Col tempo tutti hanno imparato che WhatsApp risulta la migliore applicazione mai creata almeno per quanto riguarda il mondo delle telecomunicazioni. Questa piattaforma è diventata infatti un must have per tutti, visto che riesce ad includere al suo interno più funzionalità.

Infatti tutti hanno avuto modo di saggiare le qualità del colosso soprattutto durante il periodo in cui vigeva il lockdown. In questo caso le distanze imposte sono state aggirate grazie a chiamate e videochiamate, le quali sono molto migliorate negli ultimi anni. Attualmente però tutti sanno che oltre alle tante funzioni anche le truffe continuano ad imperversare all’interno della chat di WhatsApp. Le segnalazioni sono state tante soprattutto in questi giorni, quando gli utenti hanno trovato di nuovo una delle truffe più pericolose di tutte.

WhatsApp, è di nuovo attiva la truffa dell’immagine del profilo per tutti gli utenti

WhatsApp è un’applicazione che riesce a congiungere miliardi di utenti, i quali però possono essere anche truffati da qualche messaggio di troppo. In questi giorni è ritornata in auge la celebre truffa dell’immagine del profilo. Stiamo parlando di un inganno che arriva grazie ad alcuni truffatori che rubano la vostra foto profilo e creano un profilo fake.

Con questo finiranno di impersonarvi e contatteranno in qualche modo i vostri contatti in rubrica fingendo di essere proprio voi. A questo punto, anche per giustificare il numero diverso dal vostro, fingeranno un’emergenza. Lo scopo è richiedere una ricarica Postepay per far fronte all’emergenza stessa, per cui state attenti a verificare bene l’identità della persona con cui chattate.