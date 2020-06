In queste settimane in cui anche WhatsApp ha dovuto affrontare le evenienze dell’emergenza COVID, il lavoro degli sviluppatori della chat di messaggistica non si è fermato. Una testimonianza del costante impegno del team di sviluppo è data da un’indiscrezione delle ultime ore.

WhatsApp ed i codici QR per aggiungere nuovi utenti sulla propria rubrica

In base ai rumors raccolti da WABetaInfo, a breve WhatsApp lancerà un ulteriore aggiornamento del servizio. Questa volta, in dirittura d’arrivo per gli utenti ci sarà un metodo all’avanguardia per l’aggiunta dei contatti.

Dopo l’utilizzo su WhatsApp Web, la piattaforma di messaggistica torna ancora una volta a sfruttare la tecnologia dei codici QR. Con lo strumento di intelligenza virtuale, ci sarà una semplificazione per la memorizzazione dei numeri in rubrica.

Tutti gli utenti che da qui in avanti vorranno aggiungere un nuovo contatto dovranno semplicemente inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice QR relativo al profilo del contatto in questione. Il codice QR come sempre sarà disponibile nel menù Impostazioni. L’aggiunta del profilo sarà automatica ed avverrà in pochi secondi. Una volta memorizzato il contatto ci sarà la possibilità di modificare lo stesso, per quanto concerne nome e numero di telefono.

La presenza di questa novità legata ai codici QR arriva dopo l’annuncio di un’altra grande sorpresa per gli utenti WhatsApp. E’ oramai data per certa la presenza della Dark Mode sulla piattaforma di messaggistica. Stando agli annunci degli sviluppatori, la modalità notturna nelle prossime settimane sarà disponibile su tutti i dispositivi iOS ed Android di ultima generazione.