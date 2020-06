Per la piattaforma di Whatsapp e Telegram è aria di sfida visto che numerosi utenti hanno apprezzato notevolmente la nuova applicazione disponibile, Signal. Una nuova piattaforma di messaggistica istantanea gratuita si per i dispositivi Apple che per quelli Android che permette di comunicare in modo molto più sicuro.

Ormai la maggior parte degli utenti sono alla ricerca dell’applicazione che garantisce una sicurezza maggiore e in tantissimi hanno apprezzato Signal proprio per questo punto fondamentale.

Signal migliore di Whatsapp e Telegram secondo numerosi utenti: ecco per quale motivo

Questa nuova piattaforma di messaggistica istantanea nasce nel 2013 come software gratuito utilizzando lo stesso protocollo di Whatsapp, il Open Whisper System. A fondarla è Brian Acton, fondatore iniziale di Whatsapp, ma nel 2017 ad impossessarsi dell’applicazione è Moxie Marlinspike.

Dal 2017 l’applicazione di Signal offre agli utenti un protocollo Extended Triple Diffie-Hellman impiegando come primitive crittografiche Curve25519, AES-256 e HMAC-SHA256. In questo modo la privacy degli utenti è molto più sicura visto che il salvataggio dei dati avviene sul dispositivo stesso e non su un server esterno.

Gli utenti, infatti, possono stare più tranquilli perché le proprie conversazioni telefoniche sono più che al sicuro. Anche per quanto riguarda le chiamate, la piattaforma di Signal utilizza una crittografia molto potente e sicura proprio per mantenere alto il livello di privacy e sicurezza.

Dalle recensioni degli utenti Signal sembra essere molto più apprezzata e le applicazioni di Whatsapp e Telegram sembrano essere meno utilizzate rispetto agli anni precedenti. Non resta che aspettare qualche cambiamento da parte delle due sfidanti.