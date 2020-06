OnePlus è sicuramente un produttore di smartphone particolare sotto diversi aspetti. Uno di questi è il catalogo di modelli esclusivamente top di gamma, aspetto che cambierà molto presto. Un altro punto che caratterizza la compagnia cinese è l’affinità con la propria fan base ed è qui che la nuova storia si incontra.

Apparentemente, OnePlus vuole dare vita a una giacca personalizzata e brandizzata OP. Detto questo, non sembra che il produttore voglia svolgere il lavoro di progettazione di proprio pugno, piuttosto vuole lasciare l’onere, e sicuramente per molti anche il piacere, ai propri fan.

Per arrivare a quel punto, sta per nascere un concorso che dare il suddetto incarico ai membri della comunità di progettare tale giacca. Come tutti i concorsi che si rispettano, il design migliore verrà scelto per proseguire nella fase finale.

OnePlus e la giacca brandizzata

Ovviamente per chi la progetta e vince, c’è un premio, la stessa giacca, ma soprattutto l’onore di vedere la propria creazione indossata da migliaia di fan del marchio in giro per il mondo, e sicuramente molta pubblicità se il design è il proprio lavoro primario. In realtà i vincitori saranno due, due su otto finalisti, ci sarà quindi la possibilità di scegliere in futuro quale giacca prendere.

Detto questo, non si capisce bene come funzionerà la vendita delle giacche vincitrici. Le parole di OnePlus sono state criptiche affermando che solo gli utenti principali saranno in grado di poterne ottenere una tutta per loro. In sostanza, non si può prendere una come uno smartphone qualsiasi.