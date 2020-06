Expert impressionante con un volantino assolutamente in grado di non deludere le aspettative dei consumatori, pronti a tutti gli effetti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, grazie agli sconti incredibili che potete trovare inseriti al suo interno.

In scadenza il 14 giugno, la campagna promozionale corrente risulta essere attiva sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono acquistabili anche da casa, a patto che comunque si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (tutti sono no brand con garanzia di 24 mesi). Nell’eventualità in cui la spesa dovesse superare un certo livello, segnaliamo la possibilità di richiedere il finanziamento senza interessi, a Tasso Zero, con versamento automatico tramite il conto bancario.

Premete qui per collegarvi al nostro canale Telegram interamente dedicato alle offerte Amazon, scoprirete anche tanti codici sconto gratis.

Expert: grandi offerte per tutti i gusti

La maggior parte degli sconti pensati da Expert è stata applicata su prodotti che non superano i 300 euro, ciò sta a significare che parliamo di terminali di fascia medio-bassa, ma ugualmente di qualità, proprio perché raggiungibili con una spesa ridottissima. I migliori restano Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Lite E, Motorola E6s, Motorola Moto G8, Galaxy A51, Galaxy A30S e altri ancora.

Puntando ad un terminale decisamente più costoso, non trascuriamo sicuramente la presenza dello Huawei P40 Pro, l’ultimo top di gamma assoluto, oggi in vendita a 1049 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Expert citato nell’articolo, aprite subito le pagine seguenti.