Esselunga fa paura a Unieuro con un volantino davvero in grado di sorprendere per l’incredibile qualità generale, ma sopratutto per aver offerto agli utenti la possibilità di mettere le mani su un prodotto davvero molto allettante e super richiesto.

A differenza delle solite campagne promozionali in cui le aziende scontavano più prodotti nello stesso momento, con Esselunga molto spesso ci scontriamo con la cosiddetta offerta tech, ovvero una soluzione appositamente pensata per attirare l’attenzione del consumatore verso un unico modello tecnologico. L’acquisto potrà essere completato in esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ricordando ad ogni modo che il prodotto presenta garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nell’effettivo negozio d’acquisto (entro il 10 giugno, a meno che le scorte non vengano esaurite anticipatamente).

Volantino Esselunga: le offerte sono tra le migliori di sempre

Il volantino Esselunga stupisce innanzitutto per la qualità del terminale scontato, stiamo parlando di un richiestissimo Xiaomi Mi Band 4, in vendita alla modica cifra di soli 19,90 euro, forse il prezzo più basso di sempre dalla data di presentazione dello stesso.

Le caratteristiche tecniche parlano comunque di un terminale dalle prestazioni elevate, sebbene nel complesso sia il più semplice possibile. Anteriormente è stato posizionato un display da 0.95 pollici, AMOLED a colori e touchscreen, con alle spalle tutte le funzionalità base di una smartband, pertanto parliamo di monitoraggio del sonno, contapassi, calcolo della distanza percorsa e delle eventuali calorie bruciate.

Le sorprese non finiscono qui, la Xiaomi Mi Band 4 è davvero incredibile, sopratutto se acquistata al prezzo di soli 19,90 euro.