I clienti Iliad , Fastweb e PosteMobile che desiderano effettuare il trasferimento del numero a WindTre possono ottenere una delle migliori offerte tra quelle attualmente presenti in listino. La tariffa loro rivolta è la WindTre Go 50 Fire Plus ed è disponibile a soli 6,99 euro al mese.

WindTre Go 50 Fire Plus: cosa ricevono i clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il numero!

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus prevede una spesa di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

L’attivazione può avvenire attraverso la sezione “Offerte Per Te” presente sul sito ufficiale WindTre. Ai clienti non è richiesta alcuna spesa di attivazione, fatta eccezione per il costo della nuova SIM e la prima ricarica. All’acquisto, dunque, sarà necessario sostenere soltanto una spesa di 16,99 euro.

Il nuovo operatore WindTre permette di ricevere la SIM direttamente a casa. I clienti riceveranno la scheda tramite corriere senza dover sostenere spese di spedizione; potranno, inoltre, scaricare l‘app ufficiale dell’operatore e ricaricarla in qualsiasi momento. L’app consente anche di personalizzare la promozione attraverso le offerte periodicamente proposte dall’operatore; di conoscere il credito residuo e verificare lo stato della promozione.

I clienti non vanno incontro a spese extra ma, in caso di esaurimento anticipato degli SMS previsti dalla promozione, dovranno sostenere un costo di 0,29 euro per ogni SMS inviato. I servizi extra sono inclusi nel prezzo e automaticamente attivati dal gestore, che offre comunque la possibilità di disattivarli in qualsiasi momento gratuitamente.