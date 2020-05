L’attesa per l’arrivo delle nuove stagioni dei propri show preferiti può essere lunga e stremante e gli abbonati di Netflix lo sanno bene. Con un catalogo in continuo aggiornamento, lo stesso servizio di streaming offre alla sua clientela svaghi senza limiti in attesa degli show clou ma è inutile negare: la voglia di vedere anche solo una nuova puntata di un determinato show non è rimpiazzabile con altre. Attualmente trepidanti, in particolar modo, sono gli spettatori che hanno a cuore Lucifer, telefilm che potrebbe presto conoscere dei risvolti: scopriamo quali.

Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: novità per le serie più amate di Netflix

Tra le serie più accolte positivamente del colosso streaming vi è senza ombra di dubbio Lucifer; arrivata ad una sua quinta stagione, la stessa sarebbe dovuta essere anche l’ultima sebbene così non sarà. Attualmente sprovvista di una data di uscita ufficiale, la stessa potrebbe giungere molto presto, nello specifico il 6 giugno esaudendo finalmente le richieste degli spettatori.

Lucifer, però, non è il solo show a star facendo aspettare la folla: a tal proposito un altro titolo che merita di essere citato è The Witcher. A discapito degli spettatori, in questo caso nessun annuncio porterà buone notizie, almeno per il momento. Come preannunciato, la seconda stagione tonerà solo nel 2021 per continuare la narrazione del Continente.

Infine, notizie totalmente negative si presentano a favore di Vis a Vis: la produzione spagnola non vedrà una nuova stagione in quanto definitivamente conclusa. Al suo posto, gli spettatori che hanno amato i personaggi di Macarena e Zulema potranno sollazzarsi con lo spin off.