La piattaforma di streaming online Netflix ha ricevuto un notevole successo mandando in onda la serie televisiva spagnola La casa di carta. Gli utenti hanno apprezzato notevolmente la particolarità della trama, ma soprattutto i personaggi tra le loro vicende e intrighi.

Dopo un anno di grande attesa la serie televisiva spagnola sbarca sul Netflix con la quarta stagione e fortunatamente il finale fa pensare ad un seguito. A quanto pare l’ideatore della serie, Alex Pina, ha deciso di sviluppare una quinta e una sesta parte che equivale ad una terza stagione.

La casa di carta 5 e 6 su Netflix: le riprese pronte per iniziare

L’arrivo del Coronavirus ha decisamente stravolto anche il mondo cinematografico costringendo le varie produzioni a sospendere le riprese dei vari film o serie televisive. Tra le tante, infatti, anche le riprese per la quinta parte de “La casa di carta” sarebbero dovute iniziare nei primi giorni del mese di Maggio, ma l’arrivo di questo virus ha posticipato l’inizio dei lavori.

Secondo alcune notizie trapelate in questi ultimi giorni, queste riprese dovrebbero iniziare a breve in totale sicurezza per tutta l’équipe e il cast, ma né Netflix né la produzione hanno confermato tali voci. In rete, purtroppo, le notizie sono innumerevoli e non sempre sono veritiere perché alcune sono pubblicate soltanto per ricevere i cosiddetti “click”.

Anche per quanto riguarda la trama di questa quinta parte non si hanno notizie, ma solo supposizioni da parte dei fan. Secondo alcune idee l’ispettore Alicia Sierra arriva dal professore non per incastrarlo, ma per far parte del loro gruppo. Purtroppo ancora non ci sono abbastanza indizi per scoprire il ruolo dell’ispettore Sierra e del professore, ma in qualche modo la banda dovrà pur uscire dalla banca di Spagna.