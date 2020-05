Iliad ieri ha celebrato il suo secondo compleanno italiano. La compagnia francese è oramai parte integrante del mercato telefonico italiano e rappresenta al tempo stesso una rivale per provider radicati sul territorio come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad e l’investimento sul futuro con le reti di Fibra Ottica

Il successo di Iliad sino a questo momento è caratterizzato dalla presenza di offerte low cost, come la Giga 50. Per il futuro prossimo, però, ci saranno importanti sorprese per gli abbonati. L’intenzione degli sviluppatori in questa fase storica è investire sui servizi. Oltre agli extra già presenti con le varie opzioni ricaricabili, nei mesi e negli anni che verranno Iliad garantirà sempre già soluzioni agli abbonati.

Lo sguardo di clienti ed addetti ai lavori è già rivolto al 2024. Stando a quelle che sono le indiscrezioni, nel quadriennio venturo Iliad diventerà protagonista anche nel campo della telefonia fissa. Gli stessi dirigenti della compagnia, dopo aver a lungo evitato l’argomento, hanno ufficializzato un futuro impegno di Iliad per la disponibilità di reti in Fibra Ottica. L’aspettativa degli utenti è avere iniziative a basso prezzo anche per quanto concerne le linee domestiche.

La Fibra Ottica però rappresenta la conclusione di un percorso che ha altre tappe intermedie. L’impegno di Iliad per l’immediato è tutto focalizzato sul 5G. Anche durante le settimane dell’emergenza sanitaria, i tecnici del gestore hanno lavorato per concludere la creazione delle infrastrutture, necessarie per il lancio del 5G. L’arrivo delle linee internet di nuova generazione è previsto tra la fine di questo 2020 e l’inizio del nuovo anno.