La quarta e l’ultima stagione di Tredici è finalmente in arrivo su Netflix. Dopo diverso tempo in attesa di notizie, lo stesso colosso dello streaming ha stupito tutti gli amanti di questo show annunciando a sorpresa la data d’uscita ufficiale prevista, infatti, per il cinque di giugno. Le sorti di Clay e tutti gli altri personaggi raggiungeranno una conclusione dopo tre stagioni di successo che hanno visto sia critiche positive che negative e consentiranno a chi ha amato questa serie di conoscere, una volta e per tutte, i completi segreti degli adolescenti protagonisti di tale narrazione.

In ogni caso, nonostante alcuni desideri siano stati esauditi, c’è da dire che vi sono anche altri abbonati interessati ad ottenere novità su altri show: ecco quali.

Netflix: Tredici verrà pubblicata presto, ma Stranger Things e You quando?

Le produzioni originali di Netflix finiscono quasi sempre col conquistate orde di utenti e questo è stato il caso di Stranger Things e You. Entrambe in attesa di una una nuova stagione, però, si trovano in posizioni diverse: come mai? Molto semplicemente.

Innanzitutto, prendendo Stranger Things come riferimento è possibile appurare che la nuova stagione della serie TV sia solo in attesa di una data d’uscita: durante l’inverno un teaser trailer aveva scatenato la curiosità dei fans che ora non vedono più l’ora di poter gustare la quarta stagione… La quale non sembra voler uscire! A tal proposito Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma si spera che presto venga ufficializzata la data.

Passando a You, invece, i fans della serie sanno bene che la terza ed ultima stagione è già in produzione e che, probabilmente, verrà rilasciata il 20 di dicembre.