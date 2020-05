Diesel o elettrico? la domanda al giorno d’oggi appare più che lecita, previa considerazione che molti di noi hanno effettivamente acquisito la consapevolezza di dover fare qualcosa per migliorare il mondo in cui viviamo, nella speranza di rallentare le forme di inquinamento e di impedire il raggiungimento di un livello da cui non si potrà tornare indietro.

E’ chiaro che acquistare un’automobile elettrica non è la soluzione di tutti i problemi, la possiamo considerare come un piccolo passo verso un mondo migliore. Nonostante le premesse, sono ancora tantissimi i consumatori che decidono di acquistare un auto diesel, ma per quali motivi? di seguito vi riportiamo le risposte più comuni al quesito indicato.

Diesel o Elettrico? la risposta degli utenti

Costo iniziale – il prezzo di base di un’automobile diesel è inferiore a quanto richiesto per l’acquisto di un’auto elettrica , anche se quest’ultime stanno iniziando a costare di meno.

– il prezzo di base di un’automobile è inferiore a quanto richiesto per l’acquisto di un’auto , anche se quest’ultime stanno iniziando a costare di meno. Tempi di ricarica – limitazione più grande, nonostante il supporto al super-charge e la presenza di colonnine “fast”, è proprio il tempo di ricarica della batteria . Gli utenti lamentano di dover attendere troppo tempo prima di poter riprendere il viaggio.

– limitazione più grande, nonostante il supporto al super-charge e la presenza di colonnine “fast”, è proprio il tempo di ricarica della . Gli utenti lamentano di dover attendere troppo tempo prima di poter riprendere il viaggio. Diffusione di colonnine di ricarica – sebbene la rete sia in espansione, appare essere ancora troppo ridotta rispetto alla richiesta.

di colonnine di ricarica – sebbene la rete sia in espansione, appare essere ancora troppo ridotta rispetto alla richiesta. Capacità delle batterie – ultimo, ma non per importanza, è l’aspetto riguardante la capacità chilometrica delle batterie, decisamente inferiore rispetto ad un qualsiasi motore diesel.

Come detto, i passi in avanti rispetto al passato sono stati enormi, ma secondo gli utenti è ancora troppo presto (a meno che non stiate in una grande città) per passare completamente all’elettrico.