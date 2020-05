L’Italia è ufficialmente entrata nella fase due dell’emergenza Coronavirus. Nonostante il rallentamento del virus, però, molte delle norme e delle indicazioni di questi ultimi mesi continueranno ad essere in vigore anche nel futuro prossimo. Ad esempio tanti italiani saranno ancora chiamati ad attività di smart working e di didattica online. In questi termini si delinea la nuova promozione di Vodafone.

Vodafone offre Giga no limits a costo zero per le teleconferenze

La nuova offerta del provider inglese si chiama Vodafone Pass Smart Meeting. Grazie a questa iniziativa tutti gli abbonati potranno utilizzare Giga senza limiti per internet per i servizi che garantiscono attività di videochiamate o teleconferenza. Le applicazioni che sono idonee per questa promozione di Vodafone, ad oggi, sono: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack. La lista potrebbe a breve incrementarsi di ulteriori servizi.

Attivando la promozione, quindi, gli utenti che dovranno effettuare delle videochiamate o delle conferenze con colleghi di lavoro, docenti o compagni di studio non andranno ad intaccare le soglie previste delle propria ricaricabile per la connessione internet.

L’iniziativa ha una validità massima di tre mesi. Tutti i clienti potranno verificare la disponibilità della promozione, direttamente nella propria Area Personale dell’app MyVodafone.

A differenza di altre iniziative di questo periodo, la Vodafone Pass Smart Meeting non prevede il rinnovo automatico. Pertanto, al termine della promozione, il bonus sarà disattivato di default e per gli abbonati non saranno previsti costi aggiuntivi da pagare sul proprio piano di telefonia mobile.