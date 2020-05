HUAWEI AppGallery offre a tutti i suoi utenti la possibilità di vincere gli auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore HUAWEI FreeBuds 3 e lo smartwatch HUAWEI Watch GT2, con funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dell’attività sportiva. Fino al prossimo 5 giugno, infatti, è attivo il concorso Play&Win, che mette in palio questi fantastici prodotti dell’ecosistema HUAWEI.

Per partecipare al concorso occorre effettuare l’accesso al proprio account Huawei ed entrare su AppGallery. Qui sarà attiva la nuova sezione Play&Win, con una raccolta di 36 applicazioni che l’utente dovrà scaricare sul proprio smartphone. Ogni applicazione scaricata corrisponde ad un round di gioco per la ruota della fortuna virtuale, ed ogni utente ha a disposizione dieci giocate per provare a vincere HUAWEI FreeBuds 3 e HUAWEI Watch GT2.

Huawei regala tre mesi di Aba English e Lingokids

Oltre ciò, il colosso cinese sta offrendo tre mesi gratuiti di utilizzo delle app Aba English e Lingokids, al fine di aiutare grandi e piccini ad imparare a scrivere, parlare e a leggere nella lingua più utilizzata al mondo, l’inglese. Le applicazioni sono approdate di recente nello store di Huawei: nello specifico, Lingokids si rivolge ai bambini di un’età compresa tra i due e gli 8 anni, mentre Aba English è pensata per un pubblico più adulto.

Per usufruire della promozione basterà scaricarle sul proprio smartphone e poi accedere al Member Center per ottenere il codice di attivazione. Ottenuto il codice, sarà necessario riscattarlo sull’app per poter iniziare ad usufruire dei tre mesi di utilizzo gratuito ed avviare, così, il proprio percorso di apprendimento.