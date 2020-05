Una splendida offerta attende i fortunati utenti che decideranno di diventare clienti WindTre, per questi infatti in arrivo una soluzione da ben 200 giga di traffico dati, senza alcun tipo di limitazione in merito alla specifica provenienza.

Avete capito bene, per una volta vi parliamo di un’offerta attivabile senza portabilità o senza preferenze verso i clienti Iliad/MVNO, la WindTre Unlimited 200 Special è la nuova soluzione pensata per ogni consumatore sul territorio nazionale, anche già cliente aziendale. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro se non in possesso di una SIM; la cifra raggiunge i 19,99 euro invece se questi risulta essere cliente WindTre.

Indipendentemente dalla versione attivata, è bene ricordare la presenza del vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, entro tale periodo ogni richiesta di portabilità comporterà il pagamento di una penale del valore di 49 euro.

WindTre: le limitazioni sono poche per una promo splendida

Le limitazioni sono davvero poche, nell’idea comunque di mettere le mani su una promozione a dir poco splendida. La suddetta garantisce infatti l’accesso a 200 SMS da poter inviare a chiunque, 200 giga di traffico anche alla massima velocità di navigazione possibile, per finire poi sugli illimitati minuti da utilizzare per telefonare ad ogni numero sul territorio.

Lo scoglio più grande da superare è sicuramente il prezzo, sono necessari 29,99 euro al mese, da versare tramite credito residuo della SIM collegata. Se interessati, segnaliamo comunque la possibilità di accedere alla stessa promo, sfruttando anche il pagamento tramite conto corrente/carta di credito, senza costi aggiuntivi o differenze particolari.