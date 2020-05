Il tecnici del settore commerciale di Vodafone in questa stagione primaverile già hanno presentato al pubblico una serie di iniziative molto vantaggiose. La compagnia inglese ha trovato sul suo cammino un nuovo agguerrito rivale nel campo della telefonia fissa e mobile: parliamo ovviamente di WindTre, il marchio originatosi dalla fusione di Wind e di 3 Italia. Tuttavia, l’attenzione di Vodafone continua ad essere concentrata sulla rivalità con Iliad e con la sua offerta Giga 50.

Vodafone e la sfida ad Iliad: ecco le due migliori offerte con 50 Giga

Iliad continua ad avere ampio seguito nel nostro paese, in virtù delle sua strategia molto aggressiva. La promozione Giga 50 mette a disposizione del pubblico consumi senza limiti per chiamate, SMS e 50 Giga per la connessione internet. Tutto ciò ad un costo fisso di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La risposta di Vodafone a Giga 50 si chiama Special 50 Giga. Il provider inglese a suo modo garantisce agli abbonati consumi illimitati per le telefonate sul suolo italiano più 50 Giga per la navigazione rete. Anche in questa circostanza il prezzo fisso da pagare si attesta sui 7,99 euro.

Così come per la promozione di Iliad, anche per la ricaricabile di Vodafone è previsto un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Ovviamente, con entrambe le ricaricabili sono previsti anche dei servizi extra. Per quanto concerne la Giga 50, ad esempio, saranno disponibili telefonate gratuite verso l’estero e segreteria telefonica a costo zero. La Special 50 Giga di Vodafone invece mette a disposizione linee 4,5G e hotspot personale sempre inclusi nel costo finale della promozione.