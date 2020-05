Vodafone: arrivano due offerte da 50GB per convincere gli utenti a tornare

Il gestore che per antonomasia risulta quello più forte sul mercato della telefonia mobile è Vodafone senza ombra di dubbio. La nota azienda di provenienza anglosassone ha trovato però tantissimi rivali sul mercato, e per questo ora si ritrova ad inseguire. Sia ben chiaro: il suo posto è sempre ben saldo in cima alla classifica ma qualcuno sarebbe riuscito a fare razzia di utenti. Tantissimi clienti di Vodafone sono infatti scappati via dopo aver visto le nuove offerte proposte da Iliad al suo arrivo.

In questo momento però proprio l’azienda colorata di rosso vuole provare a recuperare quanto perso. L’obiettivo è quello di mettere sul mercato le migliori offerte per attrarre i suoi ex clienti che in qualche modo potrebbero desiderare di tornare ad avere la massima qualità. In questo caso ci sono due offerte che sono praticamente uguali, anche se destinate a clienti provenienti da gestori diversi.

Vodafone punta a riprendersi gli ex utenti: ecco due offerte uguali ma destinate ad ex clienti diversi

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2