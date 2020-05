Per alcuni appassionati l’aggiornamento era molto atteso, ma finalmente è arrivato. Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento 12.60 di Fortnite, che a quanto pare sarà in arrivo su tutte le console dopo che era già disponibile su PC. A breve, la patch sarà disponibile anche per i dispositivi Nintendo Switch, Android, iPad e iPhone. Questo aggiornamento sarà l’ultimo per quanto riguarda la Stagione 2 dell’amatissimo gioco di Epic Games. Infatti, tutti stanno aspettando l’evento Doomsday che sancirà ufficialmente l’inizio della Stagione 3 di Fortnite Battle Royale. Le novità che più sono sotto l’occhio di tutti hanno a che fare con la Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

Fortnite 12.60: ecco nel dettaglio le novità principali arrivate col nuovo aggiornamento

Nella Modalità Creativa ci sono novità come l’accesso alla Galleria Auto A, la Galleria Sport e la Galleria oggetti Lo Squalo. Inoltre sono stati risolti alcuni rilevanti bug.

Per quanto concerne Salva il Mondo invece, l’aggiornamento ha portato delle modifiche che riguardano la cadenza di tiro delle armi. Ricaricare le armi richiederà meno tempo rispetto a prima. Le armi che riguardano le modifiche sono: il dispositivo di lancio Re della Tempesta, il Crescendo, il Lanciatore Nobile, il Monsone, il Fucile di precisione a turbo vuoto, il Trapassalaser e tutti gli archi, tranne la balestra.

Anche per quanto riguarda il Party Reale sembra esserci un aggiornamento minimo, ma c’è: è stato aggiunto un jetpack e un rampino per muoversi con maggiore velocità nella mappa Papaya.