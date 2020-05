Comet racchiude all’interno del proprio volantino tantissime offerte atte ad invogliare il consumatore ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, in questo modo il risparmio è pressoché assicurato, senza doversi preoccupare minimamente della qualità generale.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare della campagna promozionale potranno recarsi personalmente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, oppure comunque direttamente sul sito ufficiale aziendale. A differenza infatti delle campagne delle dirette concorrenti, quali Trony o Euronics, non si hanno limitazioni territoriali, di conseguenza tutti vi possono accedere senza distinzioni di sorta. Ordinando il tutto direttamente dal sito ufficiale, inoltre, sarà possibile godere della spedizione gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro.

In parallelo segnaliamo comunque la possibilità di accedere anche ad un finanziamento a Tasso Zero, in tal modo si raggiungeranno i prodotti più rappresentativi, senza essere costretti a versare l’intera cifra nell’immediato, potendola infatti rateizzare su più mensilità.

I codici sconto e le offerte Amazon fanno impazzire gli utenti con tantissimi prezzi bassi, scopriteli sul nostro canale Telegram.

Volantino Comet: quante offerte per risparmiare, gli utenti esultano

Risparmiare è davvero molto semplice con il volantino Comet, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra dispositivi particolarmente costosi, come ad esempio lo Huawei P30 Pro a 599 euro, ma anche più economici e dai prezzi fortemente ribassati.

I più interessanti, oltre al suddetto, restano Huawei Nova 5T e Huawei P40 Lite, entrambi possono essere acquistati a meno di 300 euro, ma solo il Nova 5T integra i servizi Google. Tutti i dettagli li trovate qui sotto.