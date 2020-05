Trony riesce a distogliere l’attenzione dei consumatori dall’ottima campagna promozionale di MediaWorld, proponendo infatti alcune ottime offerte dai prezzi molto bassi, a patto però che siate disposti a recarvi in Campania per completare gli acquisti.

Il volantino attualmente disponibile ed attivo fino al 27 maggio, infatti, risulta essere proposto ai soli consumatori residenti nella suddetta regione, le compravendite potranno essere completate esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale. Al superamento di una determinata soglia minima di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, in modo da poter accedere ai top di gamma, senza preoccuparsi comunque della cifra da spendere.

Volantino Trony: le offerte fanno impazzire gli utenti

Il volantino Trony si appresta davvero ad essere senza rivali, a conti fatti al suo interno si trovano tutte le migliori promozioni e gli sconti che tutti noi avremmo sempre sperato di vedere. Tra i top di gamma non mancano soluzioni fortemente richieste, come Huawei P30 Pro in vendita a 599 euro, passando anche per Galaxy S10 a 699 euro o l’ultimo Note 10 a 799 euro.

Sotto la soglia de 500 euro troviamo infine un trittico di prodotti da non lasciarsi sfuggire, sono disponibili infatti Huawei Nova 5T a 299 euro, Oppo Reno 2 alla cifra finale di 449 euro, arrivando anche sull’Oppo A9 2020 a soli 199 euro.

Le offerte del volantino Trony sono davvero tantissime e molto differenti tra loro, per conoscerle da vicino non dovete far altro che aprire le pagine che trovate qui sotto.