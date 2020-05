Trony vuole indubbiamente tornare a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare un’ottima campagna promozionale attivandola però solo nella regione Campania fino al 27 maggio.

I soli residenti nelle vicinanze dei punti vendita ivi localizzati potranno approfittare degli ottimi prezzi pensati dall’azienda; gli acquisti, come è lecito immaginarsi, non possono essere completati online sul sito ufficiale, inoltre è possibile richiedere un finanziamento a Tasso Zero per ogni spesa superiore ai 199 euro, in tal modo si potrà ripagare il debito in comode rate fisse, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino Trony: tantissime offerte con i prezzi più bassi

Il volantino Trony non delude le aspettative degli utenti che speravano di risparmiare moltissimo su ogni acquisto, i top di gamma sono fortemente rappresentati da soluzioni del calibro di Samsung Galaxy Note 10 in vendita a 799 euro, passando comunque anche per Galaxy S10 a 699 euro, oppure Note 10 Lite a 599 euro, Huawei P30 a 399 euro, P30 Pro a 599 euro e similari.

Le migliori occasioni si registrano sempre quando si scende di prezzo, segnaliamo infatti la presenza di un incredibile Huawei Nova 5T acquistabile a soli 299 euro, senza dimenticare anche l’Oppo Reno 2 in vendita a 449 euro o anche l’Oppo A9 2020 a 199 euro.

Il volantino Trony è composto da tantissime pagine, ben 19, per questo motivo non abbiamo potuto riassumere nell’articolo tutte le singole offerte. Per maggiori informazioni non possiamo che rimandarvi direttamente alle pagine elencate qui sotto.