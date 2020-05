Comet fa sognare gli utenti, per cercare infatti di bilanciare un’offerta sempre più “spinta” da parte della concorrenza, l’azienda ha deciso di proporre al pubblico piccoli sconti ma dal grandissimo risparmio, nonché da un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Gli utenti interessati all’acquisto potranno decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure comunque di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda; nel secondo caso le spese di spedizione sono scontate del 100%, a patto però che l’ordine risulti essere superiore ai 49 euro, in caso contrario sarà necessario versare un piccolo contributo per la consegna a domicilio.

Con il Tasso Zero gli utenti hanno le spalle coperte, a conti fatti sarà possibile richiedere una rateizzazione senza interessi, in modo da poter dilazionare il pagamento in tante rate mensili, tutte addebitate in automatico sul contro corrente bancario.

Volantino Comet: il risparmio come non lo avete mai visto

Il top di gamma incluso all’interno del volantino Comet è sicuramente rappresentato dallo Huawei P30 Pro, un dispositivo che presenta un rapporto qualità/prezzo praticamente senza pari, se considerate che al giorno d’oggi lo potete acquistare a 599 euro no brand.

In alternativa il consumatore può puntare verso modelli più economici, del calibro ad esempio dello Huawei Nova 5T o ad esempio del nuovissimo P40 Lite, pagandoli sempre meno di 300 euro.

