Sono tante le novità in casa TIM nel corso di queste ultime settimane. Il provider di telefonia italiano durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus non si è fermato, ma ha anzi ampliato servizi ed offerte a disposizione di tutti i suoi nuovi e vecchi abbonati.

TIM, confermata la promozione da 50 Giga ed arrivano anche le eSIM

In campo commerciale, le promozioni di TIM sono ancora più vantaggiose. Tutti gli utenti che desiderano attivare una linea, con passaggio di numero e portabilità da altro operatore, possono affidarsi alla ricaricabile Super Seven Go.

Questa tariffa mette a disposizione di tutti i clienti un pacchetto di consumi che prevede minuti illimitati per effettuare chiamate sul suolo nazionale verso tutte le reti fisse e mobili più 50 Giga per la connessione internet sotto linea 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa offerta è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Con questa tariffa TIM cerca di competere alla pari con altri operatori quali Vodafone o Iliad. La compagnia italiana, rispetto ad altri gestori, è però in vantaggio sul campo dei servizi.

La vera novità di questa prima parte dell’anno in casa TIM è rappresentata dalle eSIM. Tutti coloro che attivano una nuova rete hanno la possibilità di acquistare le schede virtuali sugli smartphone di ultima generazione. Il costo di una eSIM, proprio come quello delle SIM tradizionali, si attesta sui 10 euro. Per quanto concerne il metodo di attivazione, invece, tutti gli interessati devono recarsi in uno store ufficiale del gestore. Ad ora le eSIM non possono essere acquistate online.