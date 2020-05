Esselunga fa sognare gli utenti con una nuova serie di promozioni, tutte attive fino al 27 maggio, ed assolutamente in grado di garantire un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato, senza limitazioni particolari.

Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati esclusivamente nei punti vendita fino al 27 maggio 2020. Coloro che decidono di avvicinarsi per la prima volta ad un acquisto da Esselunga, devono comunque sapere che per il momento non è possibile completare le compravendite sul sito ufficiale, a meno che naturalmente non si tratti di beni di prima necessità, e non risiediate in aree coperte dal servizio.

Volantino Esselunga: il risparmio è incredibile, tutti possono acquistare

Il volantino Esselunga centra pienamente la propria campagna promozionale sull’Apple iPhone 7, un dispositivo tramite il quale il consumatore riesce sicuramente ad apprezzare la qualità generale del mondo dell’azienda di Cupertino, pur comunque appoggiandosi ad un modello leggermente datato.

Quanto detto si rispecchia perfettamente nella scheda tecnica, a tutti gli effetti parliamo di un terminale che presenta un display da soli 4.7 pollici, nonostante comunque sia un Retina non supera l’HD, affiancato da un processore A10 Fusion, dal classico sistema operativo iOS con l’ultimo aggiornamento iOS 10, passando anche per soli 2GB di RAM, un componente anteriore da 7 megapixel ed un singolo componente posteriore da 12 megapixel. Non dimentichiamo comunque la certificazione IPX7 e, ovviamente, il chip NFC.

Il dispositivo con 32GB di memoria interna può essere acquistato a 299 euro entro il 27 maggio 2020.