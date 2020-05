Finalmente è tempo di tornare a vivere le nostre vite dopo l’apertura della nuova Fase 2 valida dal 18 maggio 2020. Molti imbracciano le proprie bici elettriche ed i monopattini mentre altri scelgono l’automobile. Molti italiani hanno ottenuto i bonus eBike Gratis sfruttando l’opportunità concessa da alcune Regioni tramite gli incentivi. Ecco come riuscire ad avere una due ruote a batteria.

Come avere una bici elettrica Gratis con i bonus regionali

Grazie agli incentivi è possibile convertire una vecchia auto Diesel o Benzina Euro 3 in buono per l’azzeramento della spesa per una bicicletta alimentata con motore a batteria. Lo sgravio fiscale è di 1.500 euro per richiesta presentate entro il 31 Dicembre 2021. Gli sconti valgono per 3 anni, tempo entro cui usarli per comprare mezzi ecologici o abbonamenti per mezzi di trasporto.

Per le Regioni non incluse nel maxi piano interno sono disponibili ulteriori coupon che sortiscono l’effetto di uno sconto del 60% per l’acquisto di bici a pedalata assistita, monopattini elettrici e classiche due ruote. Il massimo bonus sarà di 500 euro grazie al voucher mobilità valido per istanze registrare dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2021. In tal caso si parla di azioni economiche che valgono per le città metropolitano con oltre 50.000 abitanti.

Ad esempio sarà possibile avere un monopattino elettrico top di gamma da 300 euro a soli 120 euro grazie all’applicazione del coupon del 60% sul prezzo iniziale di acquisto. In merito al controverso argomento ed alle modalità di elargizione dei corrispettivi si attendono ancora ulteriori notizie. Seguiteci per approfondire la questione tramite i nostri canali ed il nostro sito. Nel frattempo vi invitiamo a scoprire l’ultimo ritrovato della tecnologia elettrica su due ruote tramite la nostra video recensione.