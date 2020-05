Condizionatori: come pulirli e evitare i pericoli del Coronavirus

Come ogni cambio di stagione dai climi più freddi a quelli più caldi, si comincia a discutere delle condizioni meteo per capire quando e se è opportuno ricorrere all’aria condizionata per refrigerare i nostri ambienti casalinghi o di lavoro. Come ogni anno l’accensione dei condizionatori per diverse ore al giorno comporterà una spesa, ma ora c’è chi afferma che negli impianti si potrebbe annidare qualche residuo di Coronavirus.

Quindi, l’aria che fuoriesce dai condizionatori può essere davvero pericolosa? In realtà dello stesso peso è l’opinione di chi ritiene che non ci sia bisogno di allarmarsi, ma a scanso di equivoci vediamo poche semplici regole per evitare problemi di salute, mettendo a punto i nostri impianti in tempo utile per l’arrivo del caldo imminente.