La Fase 2 ha permesso al mondo una maggiore libertà durante il Coronavirus rispettando comunque le rigide regole imposte. Finalmente si può tornare a guidare la propria automobile, ma non prima di aver pulito in profondità ogni superficie. Essa necessita di un’igienizzazione sicura, a maggior ragione se si tratta di una vettura a noleggio o di un car sharing. Per questo motivo l’Istituto superiore di sanità ha effettuato una comunicazione con consigli pratici.

Coronavirus: regole indispensabili per un’igiene profonda

La regola fondamentale riguarda l’igiene delle mani. Gli esperti dell’ISS “impongono” di lavare sempre le mani e di non toccarsi occhi, naso e bocca, dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo. Per disinfettare basterà un panno in microfibra con soluzione alcolica. Anche se fino ad’oggi sono state consigliate candeggina e Amuchina, l’Istituto superiore di sanità ne sconsiglia l’utilizzo in quanto l’ipoclorito di sodio presente al loro interno potrebbe avere un’azione aggressiva su pelle e plastica.

La sanificazione dell’aria condizionata

Anche ai filtri dell’aria condizionata va data la giusta attenzione. Per una pulizia sicura, è necessario togliere anche il filtro dell’aria e disinfettare le bocchette e i tubi che mettono in circolo l’aria stessa. Per pulire la tappezzeria basterà passare l’aspirapolvere o effettuare un lavaggio con gli appositi prodotti detergenti.

La mascherina

Se si viaggia da soli la mascherina non è necessaria. La questione però cambia se si hanno accanto persone che non vivono nella stessa casa. In tal caso bisogna mantenere la distanza di sicurezza e se possibile, tenere aperto il finestrino.

Il car sharing

Chi vuole noleggiare un’automobile deve a maggior ragione accertarsi di non toccare occhi, naso e bocca, di sfilare al rovescio i guanti e di gettarli nell’indifferenziata. Inoltre è fondamentale igienizzare volante, leva del cambio, indicatori di direzione, freno a mano, bocchette dell’aria, cinture di sicurezza, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo specchietto retrovisore esterno, chiavi e maniglie.