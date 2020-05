CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 50, minuti SMS e tanti giga in 4G

La varietà di scelta che gli utenti hanno in merito ai tanti gestori telefonici mobili che popolano il panorama italiano, è davvero molto ampia. Tra questi ci sono dei provider che hanno modificato totalmente il loro modo di agire, come ad esempio CoopVoce.

Il noto gestore appartenete a casa Coop è riuscito in un avere propria impresa, ovvero arrivare in alto dopo aver toccato quasi il fondo. Inizialmente gli utenti non avevano alcuna intenzione di valutare le promozioni di questa realtà, la quale poi si è evoluta mettendo sul piatto offerte clamorose. CoopVoce è così riuscito a dare il suo contributo, mostrando a tutti i gestori rivali di essere in grado di dominare il mercato mobile in ambito virtuale. Le sue offerte sono finalmente piene di contenuti e conservano per sempre un prezzo molto conveniente, proprio secondo quelle che sono le esigenze del pubblico.

CoopVoce: ufficiale anche questo mese la ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso a soli 10 euro

Una delle migliori offerte di CoopVoce è stata ancora una volta confermata: si tratta della ChiamaTutti TOP 50. Gli utenti, dopo aver constatato il cambio di strategia da parte dell’azienda, attendevano una promozione che fosse esagerata proprio dal punto di vista dei contenuti.

Sono ormai due mesi che questa graditissima offerta continua a riproporsi, e sempre con i soliti contenuti. Al suo interno ci sono infatti minuti senza alcun limite verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 10 € al mese per sempre e per tutti.