L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso, di lanciare delle nuove offerte molto convenienti. Nonostante i prezzi siano davvero ottimi, moltissimi utenti tendono ancora a sottovalutarlo.

Fortunatamente nel periodo recente qualcosa è cambiato e l’azienda a rimodernato le sue offerte aggiungendo diversi contenuti. Scopriamo insieme le nuove offerte lanciate.

CoopVoce ha lanciato delle nuove offerte

A testimoniare il fatto che l’operatore ha ormai raggiunto una reputazione a livello nazionale, troviamo la nuova offerta della linea ChiamaTutti, la Top 50. Quest’ultima prevede minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare su Internet al prezzo di 10 euro al mese.

L’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che per tutti coloro che lo sono già. Nelle ultime ore l’operatore ha deciso di prorogare la scadenza dell’offerta che, fino a ieri riportava la data del 13 maggio 2020. Attualmente la data riportata è quella del 31 maggio 2020. Per i nuovi clienti (nuovo numero o portabilità) il costo di attivazione è gratuito, ma dovranno sostenere un costo iniziale pari 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Vi ricordo che dal mese di aprile 2020 il traffico incluso nella nuova SIM ricaricabile CoopVoce è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus. Questo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero. Per scoprire maggiori informazioni o per vedere tutte le altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore, sicuramente troverete un’offerta che va al caso vostro.