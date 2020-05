WhatsApp, il vostro smartphone non funziona con l'app per questo motivo

Ogni anno WhatsApp tende a rinnovare alcuni dei suoi aspetti, in modo anche da non rendere l’applicazione monotona per i suoi utenti. Lo scopo principale però è quello di migliorarsi e di implementare le sue funzioni, le quali possono essere fruibili solo se gli smartphone su cui l’applicazione è scaricata risultano minimamente performanti.

Proprio per questo la lista di supporto creata dal colosso viene aggiornata con cadenza annuale, estromettendo tutti gli smartphone ritenuti non all’altezza. Anche in questo caso infatti qualche utente, ripristinando il suo vecchio smartphone, ha notato che WhatsApp non funziona più.

Se avete uno di questi 37 smartphone, WhatsApp potrebbe non funzionare in maniera definitiva