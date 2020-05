Continuano ad essere numerose le promozioni che TIM ha pensato per i suoi clienti in questa stagione primaverile. Il gestore di telefonia nel mese di maggio ha presentato nuove offerte low cost per la telefonia fissa e per la telefonia mobile. L’impegno del provider però è assicurato anche nel settore strategico dell’intrattenimento televisivo.

TIM più Disney+, ecco la promozione pensata per gli utenti TIMvision

Da mesi, oramai, la piattaforma TIMvision può essere considerata un punto di riferimento nel mercato delle tv streaming. Con tante serie tv e film esclusici, il servizio è in grado di competere ad armi pari con Netflix o Amazon Prime Video.

Attraverso TIMvision, l’operatore telefonico è riuscito a raccogliere un ampio bacino di clienti. La popolarità di TIMvision è garantita anche da accordi commerciali strategici con piattaforma terze. Dopo i rumors, proprio in queste ultime settimane TIM ha presentato una nuova offerta: tutti gli abbonati potranno ora accedere a Disney+ con costi da ribasso.

In base a tale iniziativa, tutti coloro che già hanno un account attivo per TIMvision possono sottoscrivere un profilo su Disney+ usufruendo di costi dimezzati. Invece del canone standard di 5,99 euro, il prezzo mensile sarà di soli 3 euro. Sempre con questa iniziativa sono contemplati anche tre mesi gratuiti per Disney+.

La piattaforma streaming Disney+ è disponibile da quasi due mesi nel nostro paese. A prescindere da TIMvision, tutti gli interessati attraverso il sito ufficiale del servizio possono attivare un abbonamento mensile a 5,99 euro o scegliere un abbonamento annuale al costo di 59,99 euro.