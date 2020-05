Anche in questi giorni caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, Sky ha garantito un ampio pacchetto di contenuti a tutti i suoi abbonati. In assenza degli eventi sportivi e calcistici, la programmazione della piattaforma satellitare si è basata su serie tv, film e tanta informazione.

Sky e Mediaset, chi ha SkyQ può beneficiare di un nuovo servizio

Non ci sono soltanto gli eventi ed una programmazione ricca di titoli a rendere Sky la principale tv a pagamento in Italia. Negli ultimi mesi, infatti, la compagnia ha puntato molto anche sul campo dei servizi. Per alcuni abbonati, da poco, è disponibile una nuova funzione a costo zero.

In nome di un’alleanza con Mediaset che si dimostra essere sempre più solida, tutti coloro che utilizzano il decoder di ultima generazione SkyQ potranno ora accedere all’applicazione Mediaset Play. Il servizio è disponibile nella sezione App di Sky Q, dove è possibile trovare ulteriori servizi tra cui l’app di Netflix, Spotify o YouTube.

Quali sono i benefici di Mediaset Play su SkyQ? In primis, tutti gli abbonati potranno accedere ai titoli streaming provenienti da Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Allo stesso tempo, gli utenti potranno anche utilizzare la funzione del Restart per riprodurre eventi che già hanno avuto inizio sui canali principali di Mediaset.

Tale servizio, è bene ricordarlo, non è disponibile per tutti i clienti di Sky, ma solo ed esclusivamente per quegli abbonati che utilizzano il decoder di ultima generazione, Sky Q. Con il programma Extra, il dispositivo di Sky è disponibile per i già clienti ad un prezzo di partenza di soli 49 euro.