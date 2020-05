Iliad accoglie la richiesta degli utenti: promo da 50GB e novità ottima

Iliad attualmente detiene sul suo sito ufficiale ancora due delle migliori offerte, e questo è frutto di una politica volta a durare ancora a lungo. Il gestore che è arrivato ormai due anni fa sta riuscendo a portare via pian piano tantissimi utenti a tutti gli altri gestori, i quali stanno cercando di cautelarsi con nuove campagne promozionali.

Tim e Vodafone adesso empio hanno mangiato nuove offerte, riportando alla vita anche qualche promozione del passato. L’obiettivo è quello di riprendersi utenti e più in particolare quelli che Iliad gli ha rubato. Per questo motivo adesso il nuovo provider proveniente dalla Francia sta cercando di mettersi in mostra con le sue solite offerte. Inoltre, stando a quanto riportato ufficialmente, Iliad avrebbe anche lanciato una grande novità che gli utenti richiedono da diverso tempo.

Iliad, sul sito ufficiale c’è ancora la migliore promozione disponibile e c’è anche una grande novità molto richiesta

Iliad ha a disposizione ancora la sua migliore offerta, quella che è stata la principale artefice della debacle di altri gestori. La Giga 50 è ancora disponibile, e tutti possono scegliere la direttamente sul sito ufficiale.

Nel caso in cui aveste dimenticato i suoi contenuti, sappiate che sono disponibili minuti senza limiti per le telefonate, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.

C’è anche un’altra novità: dopo le tante lamentele esposte dagli utenti negli ultimi mesi, Iliad avrebbe provveduto al lancio di una grande novità. Il roaming all’estero passa ufficialmente da 2GB a 4GB.