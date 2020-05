Android si è creata un vero e proprio impero grazie all’estensione del sistema operativo in giro per il mondo. Basti infatti pensare che il robottino più famoso al mondo in questo momento riesce ad accontentare le esigenze di oltre 2.5 miliardi di persone.

Queste sono molto soddisfatte della loro piattaforma mobile, la quale negli anni ha dimostrato di avere tutto ciò che la rivalità gli accusava di non avere. Apple ad esempio con il suo iOS, ora può solo inseguire, vista anche la tiratura limitata di dispositivi su cui può andare ad agire. Android invece può essere installata sul tantissimi dispositivi, i quali girano molto bene e con una stabilità fuori dal comune. Inoltre ci sono tanti altri aspetti positivi come la versatilità della piattaforma, la quale permette di personalizzare più aspetti di essa. Il tutto è possibile anche grazie alla presenza del Play Store, il market di contenuti che contiene qualsiasi tipologia di applicazione o gioco.

Android, solo oggi ci sono 6 titoli a pagamento offerti gratis sul Play Store di Google

Anche oggi, come del resto capita sempre, Android ha deciso di lanciare contenuti a pagamento gratis. Questi sono davvero tanti, ma ne abbiamo raccolti 6 da proporvi proprio nella lista in basso. Sono presenti anche i link per il download diretto.