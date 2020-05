Vodafone Happy Friday: regalo da impazzire per gli utenti e 3 offerte

Vodafone ha scelto di mettere in circolo le sue migliori offerte per provare a recuperare gli utenti scappati via. Di certo non sarà molto semplice, visto che la concorrenza sì è attrezzata per bene con le sue offerte migliori. Ora però bisogna guardare anche alle esigenze del pubblico, il quale riesce a trovare un minimo di qualità ovunque.

Ciò significa che l’eccellente qualità di Vodafone non è più così indispensabile, e per questo il gestore a capito di dover abbassare il tiro. Le sue promozioni sono state diminuite nel prezzo, in modo da venire incontro proprio al volere degli utenti. In molti sono stati plagiarti da Iliad, che attualmente domina una fetta del mercato della telefonia mobile con le sue offerte migliori. In questo momento poi c’è anche la promo Happy Friday, la quale come ogni venerdì porta un grande regalo agli utenti. Oggi potrete beneficiare di

Vodafone lotta contro la concorrenza con le sue migliori offerte, adesso recuperare gli utenti sarà molto più facile

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB