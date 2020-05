Meizu ha alzato il sipario sui suoi nuovi flagship, Meizu 17 e Meizu 17 Pro. Gli smartphone appaiono piuttosto simili, sia dal punto di vista estetico che da quello prettamente hardware, se non fosse per la presenza di una scocca in ceramica, un migliore comparto fotografico ed alcune piccole variazioni che sono state implementate sulla variante Pro.

Sia Meizu 17 che Meizu 17 Pro sfoggiano uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il display presenta un piccolissimo foto nell’angolo superiore destro, che ospita la fotocamera frontale, supporta la tecnologia HDR10+ ed è dotato di sensore per le impronte digitali in-display.

Meizu 17 e Meizu 17 Pro, caratteristiche e prezzi

Entrambi gli smartphone sono alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, ma cambia la quantità di RAM disponibile. La variante base, infatti, è dotata di 8 GB di RAM LPDDR4X, mentre Meizu 17 Pro monta ben 12 GB di RAM LPDDR5. La memoria interna disponibile, invece, arriva fino a 256 GB su entrambi i dispositivi. Ad ogni modo, entrambe le configurazioni garantiscono delle performance altissime in ogni ambito di utilizzo, eseguendo il modo fluido e veloce anche le app più pesanti, offrendo comunque stabilità. Inoltre, i dispositivi sono dotati di modem Snapdragon X55 per il 5G e supportano, dunque, le reti di quinta generazione.

Allo stesso modo, entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 27 W. Come abbiamo anticipato, Meizu 17 e Meizu 17 Pro differiscono per il comparto fotografico. Per quanto riguarda il modello base, la quad-camera si compone in questo modo: sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, obiettivo per la profondità di campo da 12 MP, lente macro da 5 MP e obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP (118°). Non manca il flash LED.

Meizu 17 Pro gode di un comparto fotografico potenziato con funzioni di realtà aumentata. La quad-camera presenta un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, accompagnato da un teleobiettivo da 8 MP con capacità zoom 8X, una lente ultra-grandangolare Sony IMX616 da 32 MP (129°) ed un sensore Time of Fly Samsungda 0.3 MP per il 3D e la realtà aumentata.

1 su 4

Meizu 17 è già disponibile per il pre-ordine in Cina al prezzo di circa 482 euro per la variante con 128 GB di storage interna, e al prezzo di circa 521 euro per la variante con 256 GB di memoria interna. Meizu 17 Pro, invece, sarà disponibile al prezzo di circa 561 euro per la versione da 8+128 GB, e al prezzo di circa 613 euro per la versione da 12+256 GB. Le vendite ufficiali inizieranno in Cina il prossimo 11 maggio.