HONOR 9X Lite è disponibile in Italia! E’ uno smartphone dal design elegante, dal comparto fotografico essenziale, ma di alta qualità e con a bordo i servizi Google. Ciò significa che sarà possibile scaricare app e giochi direttamente dal Play Store e, più importante, utilizzare tutte le app di Google come Gmail, Maps, YouTube, Drive, Calendar e Chrome, tanto per citare i servizi più importanti.

“Siamo lieti di presentare HONOR 9X Lite. Abbiamo piena fiducia che questo smartphone sarà molto apprezzato dai nostri fan. È stato progettato per gli utenti che sono alla ricerca di un device innovativo a un prezzo accessibile. Le sue caratteristiche tecniche sono ideali per tutti gli utenti sempre in movimento e che cercano di vivere al meglio nel mondo sempre più smart di oggi”, ha riferito George Zhao, Presidente di HONOR.

Caratteristiche e prezzi

HONOR 9X Lite è dotato di un display da 6,5 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 ed è alimentato dal chipset proprietario HUAWEI Kirin 710. Il processore è supportato da 4 GB di RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB, per una configurazione che cerca di coniugare il bisogno degli utenti di archiviare una grande quantità di file con quello di poter contare su di un dispositivo che sia in grado di offrire delle buone prestazioni e garantisca una buona esperienza d’uso in diverse situazioni d’utilizzo. La batteria da 3.750 mAh, poi, offre almeno un’intera giornata di autonomia.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo per la profondità di campo da 2 MP. In questo modo, sarà possibile scattare immagini dettagliate e nitide, ottenendo dei buoni risultati anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie al nuovo AIS Super Night Mode 2.0, che integra in modo intelligente immagini diverse per renderle chiare e realistiche in ambienti poco illuminati.

HONOR 9X Lite è disponibile sullo shop Online dell’azienda al prezzo di €199,90 in bundle con HONOR Band 5 fino al 31 maggio.