Qualche mese fa vi avevamo parlato di un nuovo smartphone a marchio Honor, ovvero Honor 9X Lite. Quest’ultimo, in particolare, è da poco approdato ufficialmente per il mercato europeo ad un prezzo pari a 199€.

Honor 9X Lite: un device un po’ anacronistico ma con i servizi Google

Il nuovo smartphone medio di gamma dell’azienda cinese è quindi finalmente disponibile all’acquisto, anche se al momento soltanto in Finlandia. Come ci avevano già anticipato i rumors, le specifiche tecniche ed in parte il design rendono questo smartphone un po’ anacronistico e non al passo con le ultime mode del momento.

Sul fronte, ad esempio, troviamo ancora la presenza di un notch piuttosto esteso. Il display, poi, è un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+, ovvero lo stesso display montato a bordo dello scorso Honor 8X. Rispetto a quest’ultimo device migliora però leggermente il comparto fotografico.

Il nuovo smartphone presentato da Honor può infatti contare su una fotocamera principale da 48 megapixel accompagnata da un secondo sensore da 2 megapixel. Cambia leggermente anche il design di questi sensori fotografici, dato che sono posti in una zona nera rettangolare come sugli ultimi top di gamma di Honor.

In ambito prestazionale, troviamo invece una vecchia conoscenza, cioè il processore HiSilicon Kirin 710. Si tratta di un processore di qualche anno fa, ma grazie alla presenza di quest’ultimo Honor 9X Lite può disporre del supporto ai servizi di Google (cosa che, ad esempio, manca sugli ultimi Honor 9X e Honor 9X Pro). Come versione del software troviamo Android 9 Pie, mentre la batteria è da 3750 mAh con ricarica rapida da 10W.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato precedentemente, il nuovo device di casa Honor per il momento è stato annunciato soltanto in Finlandia. Nello specifico, lo smartphone sarà disponibile al pre-ordine dal 30 aprile e sarà possibile acquistarlo dal 14 maggio nelle colorazioni Black e Green ad un prezzo di 199€.