WindTre le sta provando davvero tutte pur di riuscire a strappare clientela alle dirette concorrenti, l’ultima trovata dell’azienda è la Go 50 Top+, una splendida promozione da 50 giga di traffico dati, raggiungibile dai vari consumatori pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario.

Come è facilmente intuibile, la promozione corrente risulta essere attivabile solo ed esclusivamente se in possesso di determinati requisiti. Questi corrispondono interamente ad una SIM di un operatore virtuale, ad esclusione di ho.Mobile, LycaMobile, Very Mobile, Kena Mobile e PosteMobile. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di soldi 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma è comunque presente il solito vincolo contrattuale di durata; ciò comporta una limitazione al cliente, relativa all’impossibilità di richiedere il recesso dall’azienda entro i 24 mesi successivi all’attivazione, senza essere costretto a pagare una penale dal valore variabile.

Passa a WindTre con questa nuova splendida promozione

La passa a WindTre in oggetto nasce già ricca di contenuti, nello specifico si potrà accedere a illimitati minuti per telefonare a chiunque, 50 giga per navigare alla massima velocità possibile, sino ad arrivare a 200 SMS da inviare a chiunque si desideri. Tutto questo, dietro il pagamento di un canone fisso di soli 5,99 euro al mese, da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile.

Volendo invece osare di più, WindTre ha messo a disposizione la Go 100 Top+ Easy Pay, ovvero esattamente la stessa promozione, ma con pagamento tramite conto corrente/carta di credito, e ben 100 giga di traffico dati al mese (sempre allo stesso identico prezzo finale di vendita).