L’operatore virtuale PosteMobile ha nelle ultime ore deciso, di prorogare nuovamente alcune delle proprie offerte. Stiamo parlando della Creami WOW Weekend, Creami Style e Creami WeBack, ora attivabili fino al prossimo 6 maggio 2020.

L’offerta Creami WOW Weekend è solitamente proposta durante il fine settimana, e in questo periodo di lockdown è stata più volte estesa dall’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga le proprie offerte Creami: WOW Weekend, Style e WeBack

Partiamo subito con la Creami WOW Weekend, attivabile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobilie e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di soli 4.99 euro al mese.

La seconda offerta prorogata è la Creami Style, che prevede 500 credit per chiamare tutti i numeri mobili e fissi nazionali e inviare SMS a tutti i numeri nazionali e 5 GB di traffico internet. L’operatore offre anche la possibilità di attivare per due volte l’opzione 5 Giga Extra al costo di 1 euro in più al mese per un massimo di 15 GB al prezzo di 7 euro al mese.

L’ultima offerta prorogata è la Creami WeBack che offre credit illimitati per minuti ed SMS verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 9.99 euro al mese con un meccanismo di bonus abbastanza particolare. Infatti è possibile ricevere ogni mese 1 euro di ricarica telefonica bonus per ogni 10 GB non utilizzati, con la possibilità di ridurre la spesa mensile in base al traffico utilizzato. Per scoprire tutte le altre offerte o maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.