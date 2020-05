Tre delle serie più apprezzate dal pubblico negli ultimi anni stanno per fare il proprio ritorno sul piccolo schermo con le stagioni successive.

Stranger Things, da poco uscita vincitrice dai Kids’ Choice Awards – la rassegna che premia gli artisti e i contenuti televisivi più amati dal pubblico giovanile – ha già ottenuto conferma di un seguito nello scorso autunno, grazie all’annuncio ufficiale della casa madre Netflix.

Lo stesso è avvenuto per Tredici e You, di cui quest’ultima rinnovata ufficialmente ad inizio anno.

Stranger Things, You e Tredici: quando dobbiamo aspettare per i nuovi episodi?

Per quanto riguarda lo sceneggiato più amato fra i tre, che è senza dubbio Stranger Things, sappiamo che le riprese della quarta stagione sono iniziate lo scorso febbraio ma hanno subito una battuta d’arresto importante a causa della diffusione del Coronavirus. Tenendo conto che parte delle riprese sarebbero inoltre state girate proprio in Europa, per rendere l’ambientazione di una prigione russa – funzionale al ritorno sullo schermo di Hopper – è stato necessario interromperle per garantire la sicurezza del cast e di tutti gli operatori cinematografici.

Pertanto per questa serie, così come anche per You, l’approdo sulla piattaforma è rinviato a data da destinarsi, e potrebbe verosimilmente non arrivare prima del 2021.

Diverso è il discorso invece per Tredici, le cui riprese potrebbero essere state completate prima della dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell’OMS. Pertanto ad essere interrotti sarebbero “soltanto” il montaggio e la post-produzione, processi comunque lunghi e che richiederanno sicuramente qualche mese in più del previsto. Vi è la possibilità di riuscire a vederla arrivare su Netflix entro l’anno (visto che il periodo designato in precedenza comunque era successivo all’estate), ma per esserne sicuri sarà necessario attendere conferma da parte degli stessi showrunner o direttamente dal profilo ufficiale di Netflix.