Tre delle produzioni Netflix più amate degli ultimi anni sono attualmente in lavorazione con le nuove stagioni. Tra le serie originali e quelle “adottate” (come nel caso di Lucifer), la casa cinematografica americana è riuscita a dare una rinfrescata alla propria programmazione recente.

Successo straordinario e in parte atteso quello ottenuto da The Witcher, sbarcata con la prima stagione appena qualche mese fa. Altra storia invece per Vis à Vis, che chiuderà i battenti con quest’ultima stagione in arrivo.

Lucifer, Vis à Vis e The Witcher: tornano i fenomeni targati Netflix con le nuove stagioni

Iniziamo proprio da Lucifer, la serie adottata da ormai due stagioni dalla casa di produzione e riportata al successo grazie ad una miglior gestione della sceneggiatura e migliori investimenti negli effetti speciali.

L’arrivo della quinta stagione (che si pensava fosse anche l’ultima prima del rinnovo anche per la sesta parte) potrebbe essere imminente, perché la prima delle due parti di cui sarà composta, ciascuna di 8 episodi, è stata già girata. Pertanto aspettiamoci fra non molto un annuncio sulla sua comparsa nel catalogo Netflix.

Se per Lucifer ci sarà un happy ending, per Vis a Vis non si può dire lo stesso, dal momento che – stando a quanto annunciato – la prossima sarà l’ultima stagione della serie. L’intento degli showrunner sarebbe di chiudere i battenti in grande stile per non far scemare la qualità del prodotto e non creare malumori tra gli appassionati.

Diverso è il discorso di The Witcher, la serie Netflix che ha infranto ogni record e che è stata prontamente riconfermata per la seconda stagione. Entro fine anno, salvo impedimenti da Coronavirus, potremo già vederla sul piccolo schermo.