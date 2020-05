Per alcuni si tratterebbe della variante Lite della Serie 8. Per altri, il successore di OnePlus X. Quel che è certo è che OnePlus è impegnata nello sviluppo di OnePlus Z, uno smartphone che dovrebbe essere in grado di garantire delle prestazioni altissime ad un prezzo più contenuto. Ma a che prezzo? OnePlus Z è stato etichettato come “smartphone economico“. Eppure, stando alle prime ipotesi realizzate sulla base delle tecnologie che questo dispositivo, con molta probabilità, implementerà, ci verrebbe da dire che sì, OnePlus Z è certamente più economico degli attuali smartphone della Serie 8, ma occuperà le fasce più alte del mercato dei medio-gamma.

Si stima, infatti, che il suo prezzo possa tenersi sui cinquecento euro, ma al momento si tratta di semplici ipotesi e OnePlus Z potrebbe – in effetti – arrivare sul mercato ad un prezzo inferiore o, perché no, maggiore rispetto a quanto stimato. Ma cosa dovrebbe giustificare un tale prezzo? Quali sono le componenti e le caratteristiche presunte di OnePlus Z?

OnePlus Z, tutto quel che sappiamo sul prossimo medio-gamma

Partiamo dal cuore di questo dispositivo, dal suo processore, dal quale dipenderà la maggior parte delle prestazioni. Stando a quanto emerso in Rete di recente, OnePlus Z sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 765 con tanto di modem 5G che lo renderà compatibile con le Reti di quinta generazione. Il processore dovrebbe essere supportato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,4 pollici, tecnologia OLED e refresh rate a 90 Hz. Dovrebbe inoltre presentare un foro al centro, all’interno del quale si troverà la fotocamera frontale per selfie. Continuando con il comparto multimediale, OnePlus Z dovrebbe implementare sul retro una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, ed altri due sensori da 16 MP e 12 MP. La batteria dovrebbe offrire una capacità di 4.000 mAh. Al momento, queste sono le presunte caratteristiche del prossimo smartphone OnePlus. L’evento di presentazione è fissato a Luglio, a data non ancora specificata.