OnePlus ha lanciato i suoi nuovi smartphone OnePlus della Serie 8 appena qualche giorno fa, eppure l’azienda è già pronta per un nuovo quanto misterioso annuncio. La società, infatti, ha pubblicato su Weibo un’immagine che ritrae una confezione completamente bianca, con un grande punto interrogativo, che lascia molto spazio ad ipotesi ed immaginazione. L’appuntamento, comunque, è fissato a domani, Venerdì 17 Aprile, mentre l’evento si terrà in Cina.

OnePlus e l’annuncio misterioso: OnePlus Z o OnePlus 8 all’orizzonte?

Tra le ipotesi più accreditate, il lancio di OnePlus Z, successore di OnePlus X, o di OnePlus 8 Lite. In realtà, la questione non è ancora ben chiara, in quanto secondo alcune voci OnePlus Z dovrebbe trattarsi del successore di OnePlus X, appunto, mentre per altre è solo il nome in codice adottato per OnePlus 8 Lite. Ma il fatto che l’evento non sarà globale lascia anche intendere che, a prescindere da quale smartphone verrà presentato, questo resterà un’esclusiva per il mercato cinese o che non sono state prodotte unità sufficienti per una disponibilità globale sin dal primo giorno.

Avendo presentato OnePlus 8 e OnePlus 8 pro proprio qualche giorno fa, si pensa che l’azienda possa avere in serbo la variante Lite della nuova famiglia di smartphone. Di OnePlus 8 Lite, tuttavia, non si hanno ancora informazioni a riguardo. Trattandosi della variante più economica della Serie 8, ci aspettiamo un comparto hardware meno potente rispetto ai fratelli maggiori, ma che potrebbe comunque contare su di uno schermo da 6,4 pollici con foro, una tripla fotocamera posteriore ed una batteria da 4.000 mAh.

Insomma, non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire qual è il prodotto misterioso di OnePlus e tutti i dettagli ad esso correlati.