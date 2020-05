Il lockdown va avanti ormai da quasi due mesi, e non potendo uscire di casa, molto spesso tutto quello che ci succede è di aver bisogno di svagarsi un po’, magari davanti alla televisione. Per fortuna, grazie alle piattaforme streaming che ormai invadono letteralmente web considerato quanto numerose ormai esse siano, i modi per intrattenersi davanti alla tv non mancano. Tra le serie tv che ci piacerebbe consigliarvi, le migliori si trovano nei cataloghi Netflix, prime video, Sky, infiniti e Disney+. Ecco quali sono.

Ecco le migliori serie tv da vedere sulle principali piattaforme streaming del web

Netflix

Cominciamo con va avanti ormai da ormai da quasi due medici, ogni volta che pubblichiamo articoli di questo genere ci piace darvi consigli diversi, pertanto siete curiosi di conoscere i consigli precedenti non dovrete fare altro che cliccare su questo link.

Se siete dei nostalgici di breaking bad e ne sentite la mancanza, tutto quello che dovrete fare è recuperare la serie spin-off chiamata Better call Saul. Questa serie è un prequel che racconta le vicende che ruotano intorno al sol goodman , il famoso avvocato facente parte della serie di breaking bad.

Se amate le serie di animazione e vi piacciono le stranezze, rimarrebbe totalmente stregati dalla nuova serie di Pendleton Ward, autore di Adventure Time. Stiamo parlando di Midnight gospel, un viaggio assolutamente folle che mescola animazione, podcast introspettivi e psichedelia, in modi inaspettati.

Prime Video

Se avete bisogno di qualcosa di leggero, ma anche di esilarante, New Girl e la serie TV che fa per voi. Jessica Day è la protagonista della serie di avventure che vive nella sua Los Angeles, insieme ai suoi tre coinquilini in un appartamento.

Bosch e invece una serie che parla dell'omonimo detective che si trova a dover risolvere un caso di omicidio colmo di mistero, ambientato nella stessa losangeles della serie sopracitata.

Infinity

Una delle serie presenti su Infinity e vampire diaries . Si tratta di un teen drama che racconta la storia di come un vampiro non è umana si innamorino ed è panna cercare di superare gli ostacoli che si presentano davanti.

22.11.63 e invece una serie tv basata sul romanzo va avanti ormai da quasi due mesi Franco è il protagonista ed è colui che cerca di tornare indietro nel tempo per impedire l'omicidio del presidente JFK.

Sky

Tra le serie tv Sky che hanno riscossomMaggiore successo, via indubbiamente The New Pope . Questa serie diretta ideata da Sorrentino, racconta delle vicende immaginarie che riguardano il Vaticano e non uno ma ben due papi.

Chernobyl è un'altra serie targata Sky, la quale ha appassionato moltissime persone. La serie ripercorre tutte le vicende che hanno portato al disastro di Chernobyl dell'86.

