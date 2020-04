Stranger Things è una serie televisiva targata Netflix, ambientata negli anni 80 e che fino ad ora ha raccolto un’immensa quantità di consensi ed ha avuto un estremo successo tra il pubblico. La prima stagione è stata letteralmente esplosiva, e viralmente, tutti i possessori di un account Netflix hanno iniziato a guardarla per poi innamorarsene. Non solo, ma Stranger Things, ha persino riportato in auge la bellezza degli anni 80, danno il via a un vero e proprio genere di film e serie TV ispirate a quegli anni. Fino ad oggi le stagioni girate e messe a disposizione sulla grande piattaforma, sono tre, con una quarta in arrivo. Ma una serie di cambiamenti che adesso vi spiegheremo, ha rallentato il processo di produzione della serie, impedendoci di sapere davvero quando potremo vedere la quarta stagione.

Stranger things 4, ecco quali sono tutte le novità sul futuro dei nuovi episodi

Da quello che possiamo evincere dal trailer uscito poco tempo fa, a febbraio, circa la quarta stagione, due cose sono certe: non siamo più a Hawkins e Hopper è ancora vivo e si trova imprigionato in un freddo carcere Russia. Le riprese di questa stagione erano cominciate proprio a inizio marzo, con la previsione di farle durare fino ad agosto. Questo lasciava immaginare che entro il 2020 avremmo potuto godere dei nuovi episodi. Purtroppo però, ci toccherà aspettare ancora.

Come tutti sapete, il mondo intero si è dovuto forzatamente fermare a causa dell’emergenza coronavirus. Molte sono le produzioni cinematografiche e televisive che hanno dovuto interrompere le riprese per evitare la diffusione del contagio. Tra queste, anche Stranger Things. I fratelli Duffer, hanno infatti deciso e sarebbe stato più saggio evitare di proseguire con il lavoro finché tutto non si sarà stabilizzato. Shawn Levy, regista e produttore esecutivo della serie, ha dichiarato alla rivista Variety, che nessuno dei membri ha contratto il virus, ma che per ragioni precauzionali era giusto fermarsi per il benessere di tutta la troupe. Consci che questa sia la decisione migliore, ci troviamo costretti però a comunicarvi che l’uscita di stranger things 4 è stata attualmente posticipata da Netflix a data da destinarsi.