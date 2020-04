C’è un nuovo smartphone in casa Samsung. E’ il Galaxy M31, uno smartphone dal display dettagliato, dal comparto fotografico professionale e da una super-batteria che garantisce prestazioni assai durevoli. Il tutto, ad un prezzo piuttosto accessibile, come del resto la serie Galaxy M di Samsung esige.

“La serie Galaxy M è molto apprezzata in tutto il mondo e l’ultima aggiunta, Galaxy M31, non sarà da meno. Il nuovo smartphone Samsung offre tutte le innovazioni che le persone desiderano: uno splendido display, una potente fotocamera e una straordinaria durata della batteria, il tutto a un prezzo estremamente accessibile.” afferma Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia.

Samsung Galaxy M31, caratteristiche e prezzi

Samsung Galaxy M31 è uno smartphone davvero molto valido, capace di prestazioni potenti e durevoli. Questo è dotato di un display AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici che, combinato all’audio Dolby Atmos, garantisce un’esperienza video immersiva e coinvolgente.

Sotto la scocca di Samsung Galaxy M31 si nasconde un SoC Exynos 9611, con processore octa-core con velocità fino a 2,3 GHz, supportato da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile. Insomma, una combinazione più che soddisfacente per raggiungere performance elevate in ogni ambito, anche durante le sessioni di gaming, ed avere spazio a sufficienza per archiviare video, immagini, canzoni ed app.

Lo smartphone implementa una quad-camera esterna di qualità professionale. Il sensore principale è da 64 MP ed è accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo da 123°, una lente Macro da 5 MP per scatti ravvicinati e un sensore di profondità da 5 MP, per delle foto-ritratto mozzafiato. E’ possibile registrare video in risoluzione 4K ed utilizzare le funzioni di Hyperlapse, Slow-Motion e Super Stabilizzatore. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 32 MP.

Samsung Galaxy M31 è dotato di una super batteria da 6.000 mAh che garantisce una lunga autonomia. Lo smartphone potrà essere acquistato esclusivamente su Samsung.com e su Amazon.it a partire dal prossimo 13 maggio, nelle colorazioni black, blue e red, al prezzo di 279 euro. Intanto, da oggi fino al 13 maggio, è possibile pre-ordinarlo.