Netflix conferma le prossime stagioni della serie che, insieme a poche altre, ha dato una rinfrescata alla programmazione come non si vedeva da tempo ormai.

Non che ci fossero grandi dubbi sul loro arrivo. Per la quarta stagione, La Casa di Carta torna a registrare ascolti fuori dal comune, riuscendo a raggiungere un successo di pubblico davvero strepitoso: questo non ha dato adito ad alcun dubbio, e ha permesso a Netflix di dare avvio alla pianificazione delle nuove stagioni.

Il successo è riscontrabile anche nei numerosi meme circolanti sul web, che ironicamente riprendono l’abilità del Professore nello strutturare piani congegnati nei minimi dettagli.

Al tempo stesso, non appena termina una stagione – specialmente per il tenore di come si è conclusa quest’ultima – i fan fremono dalla voglia di sapere quando potranno assistere ai successivi snodi della trama. I più affezionati fruitori di Netflix sanno bene che la casa di produzione fa passare almeno un anno tra una stagione e l’altra, ma in questo caso potrebbe variare il tempo di attesa in ragione dell’emergenza coronavirus.

Netflix: torna La Casa di Carta con la quinta stagione, ma in ritardo

La diffusione del Coronavirus ha interrotto le attività di moltissimi settori produttivi, e quello cinematografico non ha mancato di risentire di questi stop così netti e decisi. Naturalmente si spera che al più presto possano riprendere regolarmente tutte le attività connesse alla produzione delle nostre serie preferite, ma non si può di fatto prevedere un momento indicativo entro cui dovrebbero fare la propria comparsa sulla piattaforma.

Alla luce di questo, è pura suggestione sostenere che La Casa di Carta 5 possa arrivare su Netflix entro l’estate del 2021, come invece sostengono in molti. Non conoscendo l’andamento epidemiologico dei prossimi mesi, fare previsioni risulta fine a se stesso. Laddove la stagione dovesse mantenere il seguito delle precedenti, sarà possibile rinnovarla anche per la sesta parte.